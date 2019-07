Gordon laat zich opnemen in Zuid-Afrikaanse rehab

Gordon in zijn biografie: „Ik ben soms thuis in mijn eentje coke aan het snuiven.” Ⓒ Foto’s Hollandse Hoogte

In navolging van vele beroemde collega’s heeft nu ook GORDON zijn problemen onder ogen gezien en het moedige besluit genomen hiertegen te vechten. De presentator annex entertainer laat zich opnemen in een verslavingskliniek in Zuid-Afrika.