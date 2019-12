Remy Evers wint Cameretten

De winnaars van Cameretten hier temidden van de jury. Remy Evers houdt de grote ’blauwe cheque’ vast, Samir Fighil heeft een bordje in zijn handen en Tobi Kooiman een opgepimpte vissenkom. Ⓒ Foto Jaap Reedijk

Remy Evers is in het Oude Luxor in Rotterdam uitgeroepen tot de winnaar van de 54e editie van cabaretfestival Cameretten. Het publiek vond Tobi Kooiman het leukst en beloonde hem met de publieksprijs en Samir Fighil, die in de halve finale al was afgevallen, mocht de persoonlijkheidsprijs in ontvangst nemen.