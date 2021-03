Amber Heard ’blij’ dat smaadzaak Johnny Depp niet wordt heropend

De kwestie gaat om een artikel van The Sun waarin Johnny een vrouwenmishandelaar wordt genoemd, wat hij ontkent te zijn. De acteur klaagde de tabloid aan wegens smaad, maar kreeg in november te horen dat onvoldoende was bewezen dat hier ook echt sprake van was. Er zou namelijk genoeg bewijs zijn dat hij zijn ex-vrouw Amber inderdaad mishandelde.

Ook een hoger beroep werd afgewezen, waarna de Pirates of the Caribbean-acteur naar het hooggerechtshof stapte vanwege ’nieuw bewijs’. Ook beschuldigde hij Amber ervan dat ze liegt over 7 miljoen dollar die ze bij hun scheiding meekreeg om aan een goed doel te doneren. Dat verzoek tot heropening werd donderdag door het hooggerechtshof afgewezen.

Volgens Amber zorgden Johnny’s ’verwarde herinneringen als gevolg van het jarenlange mishandelen’ ervoor dat hij ’geen betrouwbare getuige van zijn eigen acties’ was. De Britse tabloids kunnen volgens de Aquaman-actrice dan ook ’zonder angst voor juridische stappen’ schrijven dat Johnny ’een vrouwenmishandelaar’ is.

De juridische strijd tussen Johnny en Amber, die tussen 2015 en 2017 getrouwd waren en elkaar beschuldigen van mishandeling, maar zelf ontkennen losse handjes te hebben, is nog niet voorbij. De acteur sleepte zijn ex voor de rechter na een artikel dat ze schreef over de vermeende mishandeling, waarna zij hem ook aanklaagde. Die zaak stond gepland voor mei, maar is verplaatst naar april 2022.