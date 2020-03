Queen schrapt tuinfeesten en vertrekt eerder naar Windsor Castle

Ook zal een aantal openbare evenementen met een groot aantal mensen die de koningin Elizabeth, en andere leden van de koninklijke familie, zouden bijwonen de komende maanden worden geannuleerd of uitgesteld, aldus het paleis. Daaronder vallen ook de tuinfeesten van Buckingham Palace. Daarvan zijn er drie geannuleerd. De genodigden, vaak betrokken bij liefdadigheidsorganisaties, zijn gevraagd om volgend jaar te komen.

Geplande audiënties gaan deze week wel door volgens planning, waaronder de wekelijkse ontmoeting met premier Boris Johnson en de bisschop van Herford.

Op Witte Donderdag 9 april gaat de koningin niet naar de kerkdienst in de St. George’s Chapel van Windsor Castle, want ook deze zogeheten Maundy Service gaat niet door. Vorig jaar woonde ze de dienst bij met kleindochter prinses Eugenie. Ze deelde na afloop muntstukken uit, de zogeheten maundy coins. De ontvangers zijn gepensioneerden die veel hebben betekend voor de kerk en de lokale gemeenschap.

Het is nog niet bekend of Trooping the Colour (ceremonie voor de koningin) en het staatsbezoek van de Japanse keizer aan het Verenigd Koninkrijk doorgaan.