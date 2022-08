Duizenden dollars voor slachtoffer crash Anne Heche

Dat Lynne Mishele niet fysiek gewond is geraakt toen de auto zowat het hele huis doorboorde, is een wonder, vertelt buurvrouw Lynne Bernstein aan People. „Ze was toevallig net in een ander deel van het huis. Gelukkig. Lynne is zo’n aardig en gul persoon, altijd de eerste om een ander te helpen.” Ook haar hondjes en schildpad overleefden de crash en de daaropvolgende brand.

Het huis zelf was niet meer te redden. Dus zijn eigenaren John en Jennifer Durand een crowdfunding gestart voor Mishele, ter compensatie van ’de plaats waar ze van hield en al haar bezittingen, aandenkens, zakelijke apparatuur zoals haar laptop en iPad, kleding en andere basisbenodigdheden en huishoudelijke items’. Ze hopen in totaal 100.000 dollar voor Mishele op te kunnen halen.

Anne Heche (53) werd zelf na de botsing in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Haar woordvoerder liet later weten dat de actrice, bekend van films als Donnie Brasco en Six Days Seven Nights, „stabiel” is. De politie gaat er volgens Amerikaanse media vanuit dat Heche onder invloed was.