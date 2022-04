Premium Het beste van De Telegraaf

Hiermee dreigde misbruikmiljardair Vermeend Epstein-slachtoffer praat voor het eerst over ’seksfabriek’: ’Nooit overheen gekomen’

Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell werkten volgens Juliette Bryant als een geoliede machine samen. Ⓒ anp

In een nieuwe documentaire die vanaf maandag op BBC te zien is, spreekt vermeend slachtoffer Juliette Bryant zich voor het eerst uit over wat zij zou hebben meegemaakt op het beruchte ’pedo-eiland’ van Jeffrey Epstein. Haar verhaal kan ook verklaren waarom zoveel meisjes wel uitkeken voor ze hun mond opentrokken over wat Epstein hen naar eigen zeggen had aangedaan.