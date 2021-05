Twitteraars enthousiast over Songfestivalpresentatoren

Binnenland

NPO is het zat: ’BnnVara misbruikt zendtijd’

Shula Rijxman is het zat dat omroepen hun eigen programma’s inzetten om pogingen tot vernieuwing in de programmering te dwarsbomen. Volgens de NPO-voorzitter is er een sfeer ontstaan ’van elkaar de maat nemen via de media’. Ze vraagt de omroepen dan ook per brief om daar per direct mee te stoppen.