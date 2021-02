Boris Johnson roept land op tot nationaal applaus Tom Moore

"Hij haalde het allerbeste in ons allemaal naar boven en dat zal hij bij de komende generaties ook blijven doen", vertelt Johnson. "We hebben nu allemaal de gelegenheid om onze waardering voor hem en alles waar hij voor stond te tonen. Daarom moedig ik iedereen aan om mee te doen aan een nationaal applaus voor Tom en alle zorgmedewerkers voor wie hij zich inzette."

Moore (100) werd kort geleden opgenomen in het ziekenhuis. Hij had volgens familie de afgelopen weken een longontsteking. Daarom was hij nog niet gevaccineerd tegen Covid-19.

De veteraan werd vorig jaar wereldberoemd toen hij al wandelend door zijn achtertuin ruim 38 miljoen pond inzamelde. Moore scoorde later ook nog een nummer 1-hit met You'll Never Walk Alone. De Britse koningin Elizabeth heeft hem voor zijn inzamelingsactie tot ridder geslagen. Vliegtuigen van de Britse luchtmacht vlogen als eerbetoon over zijn huis en hij kreeg de eretitel van kolonel.

Over de wandelveteraan wordt ook een film gemaakt, zo werd eerder bekend. Moore was erg enthousiast over de biopic die later dit jaar moet verschijnen. Hij had zelfs al een idee wie hem zou moeten spelen. "Ik ken geen 100-jarige acteurs, maar ik weet zeker dat Michael Caine of Anthony Hopkins het geweldig zouden doen als ze zichzelf ouder zouden willen maken."