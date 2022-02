Premium Het beste van De Telegraaf

Showbizz neemt afscheid van sterrenmanager Leo Lukassen

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Leo Lukassen (l.), de ontdekker van Koos Alberts (r.), werd vorige week op 77-jarige leeftijd in zijn slaap overvallen door een hartaanval. Ⓒ ANP/HH

De plotselinge dood van sterrenmanager Leo Lukassen is hard ingeslagen in de artiestenwereld. Helemaal bij Joke Krommenhoek, de weduwe van Koos Alberts. Leo, die onverwacht stierf aan een hartaanval, was de man die Koos na zijn ongeluk begeleidde en terugbracht in de showbizz. En voor veel meer Nederlandse artiesten was de bescheiden Leo een steun- en toeverlaat.