Tentoonstelling Vermeer in Rijksmuseum breekt alle records

Vooraf stond al vast dat Vermeer een absolute kaskraker zou worden. Kort na de opening van de expositie op 10 februari waren de eerste half miljoen tickets al uitverkocht. De wereldwijde belangstelling voor deze ’once in a lifetime’-presentatie, waarvoor 28 schilderijen van Vermeer van de slechts 37 die er bekend zijn bijeengebracht werden, was zo groot dat het museum moeiteloos een miljoen entreekaartjes had kunnen verkopen.

Emotioneel

Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, kijkt uiterst tevreden terug op de afgelopen maanden: „Het vertrek van de laatste bezoeker is een emotioneel moment. Wat fantastisch dat meer dan 650.000 mensen van de magie van Vermeer hebben kunnen genieten. Het is helemaal mooi dat meer dan de helft van hen uit Nederland komt. Voor iedereen die de tentoonstelling niet heeft kunnen zien is er deze zomer de mogelijkheid om in de eregalerij van zes Vermeers te genieten want twee werken uit de VS kunnen langer blijven. Nu gaan we nagenieten van deze onvergelijkelijk ervaring.”

Om de publieksstroom in goede banen te kunnen blijven leiden en de museale ervaring voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, was vooraf besloten om het aantal mensen dat de tentoonstelling kon bekijken te limiteren. Een tweede tranche kaartjes, die begin maart werd vrijgegeven, legde de website van het Rijksmuseum opnieuw plat. Veel internationale fans, die te laat waren met tickets reserveren, bleven uiteindelijk teleurgesteld achter.

Verstilling

De gelukkigen die wel een kaartje bemachtigd hadden konden zich laven aan de verstilling en intimiteit van het werk van de 17de eeuwse meester. Zeven schilderijen waren nooit eerder voor het publiek in Nederland te zien. Hieronder meer de drie Vermeers uit The Frick Collection in New York en het pas gerestaureerde Brieflezend meisje aan het venster van de Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden.

De pers in binnen- en buitenland was vrijwel zonder uitzondering lovend over de tentoonstelling. „Dit is meer dan een expositie, het is een wonder”, schreef de Britse krant The Guardian. „Zelfs Vermeer heeft al deze werken nooit zo samen gezien”, verzuchtte conservator Pieter Roelofs van het Rijksmuseum. De bezoekers, waarvan 55% uit Nederland kwam, waarderen de presentatie gemiddeld met een 8,7. Van de catalogus werden maar liefst 100.000 exemplaren verkocht, ook een record.

Blijven

Vanaf 7 juni tot en met 10 oktober blijven zes schilderijen van Vermeer te zien in de Eregalerij van het Rijksmuseum. Het meisje met de rode hoed (National Gallery of Art, Washington) en Jonge vrouw aan het virginaal (The Leiden Collection, New York) worden tijdelijk samen getoond met de vier werken van Vermeer uit de collectie van het Rijksmuseum.