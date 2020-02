Green Day annuleert tournee vanwege coronavirus

De rockers zouden vanaf maart concerten geven in steden als Singapore, Bangkok, Taipei en Tokio, maar die zijn nu geannuleerd. „We weten dat het rot is, want we hadden heel veel zin om jullie allemaal te zien. Maar houd jullie tickets vast, want we maken snel nieuwe data bekend.”

Vooralsnog heeft de band alleen de shows in Azië afgeblazen. De optredens die vanaf mei in Europa staan gepland, gaan vooralsnog door. Green Day staat op 14 juni ook in het Stadspark van Groningen.

De Amerikanen zijn niet de enige muzikanten die concerten hebben geannuleerd vanwege het coronavirus. Zo zegden ook verschillende K-pop-acts shows af, onder wie de populaire boyband BTS.