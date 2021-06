’Ghislaine Maxwell liet ex prins Andrew zien hoe ze orale seks moet geven’

Ⓒ Getty Images

Ghislaine Maxwell, de Britse socialite die verdacht wordt van het ronselen van meisjes voor misbruikmiljardair Jeffrey Epstein en diens entourage, zit in afwachting van haar proces achter slot en grendel in een streng beveiligde gevangenis in New York. Daar heeft de ’madam’ – als ze de beschikking heeft over een tv in haar cel – alle tijd om Epstein’s Shadow: Ghislaine Maxwell te bekijken, een documentaire die draait om Maxwell en haar banden met Epstein. Hoogstwaarschijnlijk met het schaamrood op de kaken...