Bibian Mentel wil tijdens risicovolle operatie niet gereanimeerd worden

Bibian blijft nuchter onder de situatie. Aan RTL Boulevard vertelt ze: „Een operatie blijft altijd spannend, want er zijn altijd risico’s. Aan de andere kant ben ik wel een routinier geworden in operaties.”

Er is een risico dat Bibian een hartstilstand tijdens de operatie krijgt. Samen met haar man Edwin heeft ze besloten dat ze dan niet gereanimeerd wil worden. „Als m’n lichaam ermee ophoudt om het zo maar te zeggen, dan hebben we besloten om niet meer te reanimeren. M’n arts zei letterlijk: ’Waarschijnlijk zal Edwin je uit liefde willen reanimeren.’ Toen keken we elkaar aan en zeiden: ’Uit liefde juist niet, omdat we weten wat de consequenties zouden kunnen zijn,’” vertelt ze.

Bekijk ook: Bibian Mentel staat stil bij mogelijk laatste kerst