Willie Wartaal te zien in nieuw seizoen SpangaS

De nieuwe reeks speelt zich af op een nieuwe locatie omdat het oude Spangalis-college is gefuseerd met De Campus, een school van de toekomst waar leerlingen ook slapen. Omdat leerlingen er de hele week blijven, zijn de hoofdrolspelers nu ook veel vaker buiten schooltijd te zien.

De docenten worden gespeeld door onder anderen Hanna van Vliet, Murth Mussel en Roos van Erkel. Cynthia Abma kruipt in de rol van directrice en Mamoun Elyounoussi is de eigenaar van het schoolcafé. Willie Wartaal heeft een rolletje als schoolpsycholoog waar iedereen zijn geheimen kwijt kan. Meneer Damstra, een rol van Steef Hupkes, keert in het nieuwe seizoen terug. Hij vond een baantje op De Campus.

Spangas: De Campus is vanaf 31 augustus dagelijks te zien op NPO Zapp.