Kan ’bange’ DOTAN zijn carrière nog redden?

Na twee dagen zwijgen was daar gistermiddag ineens… DOTAN zelf weer! In een emotionele reactie op alle commotie rond zijn trollenleger gaf hij via Facebook voor het eerst toe hoe hij met fakenews zichzelf op de kaart zette en zich een schitterend imago bezorgde. Ligt dat nu voorgoed in duigen, of maakt zijn moeder PATTY HARPENAU zich voor niets zorgen?