Angela Groothuizen op de fiets in strijd tegen Aids

Bij de Tour d’Amour gaat het niet gaat om de snelheid of het aantal rondes, iedereen kan dus meedoen. „Geef kinderen met hiv in Oeganda een gezonde toekomst. Met de opbrengst van de tour d’Amour traint Aidsfonds lokale hulpverleners, zodat zij in plattelandsdorpen kinderen en zwangere vrouwen kunnen testen op hiv zodat zij de medicijnen en zorg krijgen die ze nodig hebben”, zo luidt de website.

Direct na het startseizoen klom ook Groothuizen in het zadel, directeur Mark Vermeulen sprong bij haar achterop voor een rondje door het park.

„Fantastisch! Onze liefdesfietsers hebben € 21.652 opgehaald! Daarmee kunnen we ontzettend veel moeders en kinderen in Oeganda aan levensreddende medicijnen helpen. Dankjewel!”, schrijft het Aidsfonds op Twitter.