Spaanse justitie begint tweede zaak over belastingopgaves Shakira

De eerste en slepende zaak stamt ook uit Barcelona. Ze is er eerder van beschuldigd op grote schaal belasting te hebben ontdoken in de jaren 2012-2014.

Shakira had van 2011 tot 2022 een relatie met de Spaanse voetballer Gerard Piqué, die uit Barcelona komt en bij FC Barcelona speelde. Ze heeft bij de belastingdienst onder meer aangevoerd dat ze in de jaren 2012-2014 helemaal niet in Spanje woonde, want ze was meer dan de helft van het jaar buiten Spanje en bovendien was haar woning op de Bahama's.

De aanklagers bestrijden dat en het strafproces begint naar verwachting in november.