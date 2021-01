Bijvrouw Thaise koning wordt mogelijk tweede koningin

Op Thaise sociale media gonst het al wekenlang van de geruchten en goed ingevoerde volgers van het koningshuis hebben van het paleis te horen gekregen dat er een belangrijke mededeling aan zit te komen. Zaterdag meldde de in het Thaise koningshuis gespecialiseerde journalist Andrew MacGregor Marshall dat de koning inderdaad van plan zou zijn om Sineenat tot tweede koningin te maken, naast zijn echtgenote koningin Suthida.

Koning Vajiralongkorn liet zich de afgelopen weken opvallend vaak zien met Sineenat, terwijl Suthida buiten beeld bleef. Hij ging zelf met zijn bijvrouw naar de gevangenis, waar zij pas eind augustus door hem uit bevrijd was. Sineenat was in 2019 namelijk gestraft voor ongehoorzaamheid en ijverzucht en opgesloten in een vrouwengevangenis in Bangkok. Afgelopen zomer kreeg ze echter eerherstel. Sindsdien verschijnt ze regelmatig aan de zijde van Vajiralongkorn. Hij is de eerste Thaise koning in meer dan een eeuw die meerdere vrouwen aan zijn zijde heeft.

Volgens waarnemers is er binnen het paleis en binnen de koninklijke familie veel verzet tegen Sineenat en tegen de plannen van de koning. Het zou daarom ook kunnen dat hij haar vooralsnog alleen prinses maakt. De Thaise bevolking kan zich niet rechtstreeks in de discussie mengen vanwege de strenge wet op majesteitsschennis. Die kent een minimumstraf van drie jaar en een maximumstraf van vijftien jaar. Op sociale media wordt dan ook omfloerst en met allerlei dubbelzinnige verwijzingen gesproken over de strijd van de koninginnen.