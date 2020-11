’Vriendin dumpt rapper Lil Wayne om steun voor Trump’

Lil Wayne ontmoette de president vorige week in Miami. De rapper deelde een foto op Twitter waarop de twee samen te zien waren en schreef daarbij dat Trump ’er alles aan doet om de positie van Afro-Amerikanen beter te maken’.

De rapper liet weten een zeer goede meeting met de president te hebben gehad. Hierin zou Trump beloofd hebben te gaan investeren in zwarte gemeenschappen. „We hebben een fijn gesprek gehad, waarin hij echt luisterde naar dat wat ik te zeggen had. Hij heeft me verzekerd dat hij ervoor kan zorgen dat dingen beter worden.”

Denise verwijderde haar Instagramaccount dinsdag, maar niet voordat ze daar had gemeld: „Soms is houden van niet genoeg.” Op de Instagram van Lil Wayne prijken wel nog allerlei kiekjes van Denise.