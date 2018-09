’Teen Mom’ Farrah Abraham haalt uit naar ouders op Coachella

Farrah is zelf ook samen met haar 9-jarige dochter aanwezig in Palm Springs, maar niet om naar het festival te gaan. „We hebben heel veel plezier samen, maar ze gaat ’s avonds gewoon naar bed.”, vertelt de realityster aan US Weekly. „Het spijt me, maar de kritische moeder in mij vindt het echt niet veilig om een baby mee te nemen naar Coachella met alle drugs en psychedelische shit. Daarom blijft mijn dochter gewoon op het resort waar ze samen met de oppas geniet van het zwembad. Ik begrijp gewoon niet dat sommige ouders het aanraden je kinderen mee te nemen, zo onverantwoord!”

Opmerkelijk genoeg lag Farrah onlangs nog onder vuur toen zij tijdens deze moeder-dochtervakantie in Palm Springs haar billen liet injecteren in het bijzijn van haar dochter.