Parade van start: Van Rundfunk tot ’Siegfried en Roy’

Er zijn weer heel wat acts en artiesten geboekt die de tenten deze zomer gaan vullen. In Eindhoven treden bijvoorbeeld Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout, oftewel de mannen van Rundfunk, aan met Schnabbel. Hierin gaan zij ongetwijfeld dingen uitproberen voor hun nieuwe voorstelling Schau, die vanaf november in het theater te zien is.

Ook Ta Mère, bestaand uit Sanne Wallis de Vries, Suzanne Mateysen en Tessel Beek, treden al aan in Eindhoven met Voor me leeftijd. Dit trio ’met de golden years ahead’ zingt en danst je door je uitdagingen met hun internationale repertoire.

Siegfried & Roy van Alex Hendrickx en Daniël Cornelissen laat iets langer op zich wachten en zal pas voor het eerst te zien zijn in Den Haag. De twee acteurs duiken dan in het leven van het legendarische Las Vegas duo, wereldberoemd geworden door hun acts met tijgers. Tot het in 2003 helemaal mis ging en Roy werd aangevallen door één van hun tijgers. Hij brak zijn rug en kreeg een herseninfarct, waardoor hij de rest van z’n leven aan een rolstoel was gekluisterd.

Tragisch ongeval

Wie was er verantwoordelijk voor dat tragisch ongeval en waarom mocht hun liefdesrelatie nooit bekend worden? Dat vechten ze uit in dit allerlaatste optreden op De Parade.

George en Eran Producties keert na ruim 10 jaar terug naar De Parade met de actuele, persoonlijke stand-up theatervoorstelling Je mag ook niks meer zeggen, waarin twee jongens, Jonata (Taal) en Eran (Ben-Michaël), van verschillende afkomsten en generaties, op zoek gaan naar een veilig looppad door een modern mijnenveld. Met veel humor en vaart balanceren ze op het dunne koord van elkaars grenzen en die van een veranderende maatschappij.

Liefdesverklaring

Stand-up filosoof Laura van Dolron is niet alleen terug met Geen verhaal, ook speelt ze samen met Mark Kulsdom De Uitnodiging, waarin ze een rockende liefdesverklaring brengt aan haar nieuwe liefde en aan alle mensen die weer durven liefhebben nadat hun hart gebroken is. Een feelgood voorstelling voor getekende mensen. Over het helende potentieel van de romantische liefde.

En Stephanie Louwrier gaat na een operatie aan haar stembanden in Let's Get Loud op zoek naar haar ware stem.

Voor het volledige programma: deparade.nl