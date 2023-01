Fans verontwaardigd over buikspieren en pony Khloé Kardashian

Kardashian zelf ontkent dit. „Laten we mijn jarenlange training niet in diskrediet brengen.” Ze staat naar eigen zeggen „vijf dagen per week om zes uur op om te trainen”, en vraagt volgers dan ook te stoppen met hun gemene aannames. „Ik denk dat nieuwjaar nog steeds betekent dat mensen gemeen zijn”, deelt ze mee over de beschuldigingen dat ze te dun en onherkenbaar is geworden. Eerder vorig jaar waren zussen Kim en Kendall al bezorgd over Khloés drastische gewichtsafname.

Khloé Kardashian is mede-oprichtster van het Amerikaanse kledingmerk Good American, een merk dat ’body inclusivity’ en vrouwelijke vormen promoot, iets wat volgens sommige volgers nu erg „hypocriet” is.

Daarnaast reageren de fans niet alleen op het slanke lichaam van de realityster, ook haar gezicht zou er anders uitzien. Volgers claimen dat ze haar „gezicht heeft veranderd”, iets wat volgens Kardashian alleen zo lijkt omdat ze op de foto’s een tijdelijke pony in haar haar draagt.