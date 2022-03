Prominente Russische rapper start concerten voor ’Russen tegen de oorlog’

In de video spreekt hij zijn 2,2 miljoen volgers aan en vraagt hoe het met hen gaat. „Vandaag is mijn neus rood van de kou. Ik ben opgewekt, maar erg boos. Ik ben boos omdat shit nog steeds f*cked up is, omdat de oorlog in Oekraïne nu al langer duurt dan twee weken.”

„Er zijn tientallen miljoenen Russen die het categorisch oneens zijn met deze oorlog en ik denk dat dit zo luid als mogelijk gezegd moet worden. En dus kondig ik een serie van mijn liefdadigheidsconcerten aan, onder de naam Russians Against War, afgekort RAW.”

De concerten zullen noodgedwongen in het buitenland plaatsvinden, laat Oxxxymiron weten, nu Rusland hardhandig optreedt tegen afwijkende meningen en protesten tegen de oorlog.

De video met de aankondiging is in een dag al 2,5 miljoen keer bekeken. In de zestienduizend reacties staan veel hartjes, Oekraïense vlaggetjes en andere steunende emoji’s.