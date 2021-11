Marilyn Manson bij Sunday Service van Ye West

Manson is in het afgelopen jaar door een aantal vrouwen, onder wie actrices Evan Rachel Wood en Esmé Biancom beschuldigd van seksuele en psychische mishandeling. West nodigde hem ook al uit op de releaseparty van zijn album Donda deze zomer. Wood reageerde daarop via Twitter, waar ze liet weten: „Aan mijn medeslachtoffers die deze week ook een klap in het gezicht kregen. Ik hou van jullie. Geef niet op.”

Alle aanwezigen van de Sunday Service waren gekleed in witte gewaden met capuchons. Manson droeg daarbij ook een witte mondkap. Op een van de foto’s is te zien dat hij samen met West en Justin Bieber op het podium staat en ze elkaar omarmen. Bieber ging volgens de aanwezige daarna voor in het gebed.