OG3NE sluit reeks thuisconcerten af

De zangeressen delen sinds maart wekelijks een Home Isolation Video en kregen veel positieve reacties. „Wat met een video op YouTube vanaf 18 maart begon heeft voor ons een prachtig, tijdelijk ander pad gelanceerd. Door alle overweldigende reacties zijn we destijds twee liveshows gaan opzetten, met groot succes. We houden van pionieren en wilden er op een bijzondere manier voor onze fans zijn. Daarom gaan we dit met een klapper bekronen!”, schrijft OG3NE op Instagram.

Fans kunnen vanaf woensdagochtend een link aanschaffen om digitaal bij de laatste show aanwezig te zijn.