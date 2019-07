Seinfeld-acteur Charles Levin overleden

Volgens The Oregonian had de zoon van Levin al een aantal dagen niets van zijn vader gehoord, waarna hij hem als vermist opgaf. Opsporingsdiensten hebben de afgelopen week gezocht naar Levin en zijn oranje Fiat. Vrijdag kon op basis van het GSP-signaal van zijn mobiele telefoon het zoekgebied worden verkleind.

Een voorbijganger trof zaterdag de auto van Levin aan op een ’afgelegen en vrijwel onbegaanbare weg’ in Grants Pass, Oregon met daarin de overleden hond van Levin. OI het omliggende terrein werd niet lang daarna het stoffelijk overschat gevonden van de acteur.

„Op basis van de omstandigheden is de kans groot dat het om Charles Levin gaat”, aldus een woordvoerder. Verdere details zijn niet vrijgegeven.

Levin speelde onder meer rollen in Seinfeld, The Golden Child, Annie Hall en This is Spinal Tap.