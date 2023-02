Tom Hanks als Buurman Brombeer in droogkomisch drama

Wat: film, komedie, melodrama

Regie: Marc Forster

Met: Tom Hanks, Mariana Treviño

Met ijzeren routine maakt Otto zijn dagelijkse rondjes over het woonerf, geërgerd rechtbreiend wat krom is. Verkeerd gescheiden afval, auto’s zonder parkeervergunning, rondslingerende folders: er is genoeg om zijn toorn te wekken. Een herkenbaar menstype, zo’n man die vaker grauwt dan groet. Zo’n vent die in een winkel stampij maakt over een paar cent teveel voor een stukje touw. Uit principe! Al is verontrustender wat hij daarmee van plan is.

Zoete formule

Regisseur Marc Forster (Finding Neverland, Monster’s ball) baseerde zich op Frederik Backmans bestseller Een man die Ove heet (2012) en blijft trouw aan de gelijknamige Zweedse verfilming, die drie jaar later het licht zag. Zijn Amerikaanse remake begint dus ook droogkomisch drama, maar wordt sentimenteler naarmate we meer over de hoofdpersoon te weten komen. Een uitgekauwde en nogal zoete formule, die door Mariana Treviño vol vuur op smaak wordt gebracht. Want zij maakt van Otto’s Latijns-Amerikaanse buurvrouw een natuurkracht om rekening mee te houden.

Jongere versie

Ieder mens heeft z’n historie en die van Otto krijgen we in flashbacks geserveerd. Trevor – een van de zonen van Tom Hanks – speelt daarbij de jongere versie van de titelheld. Zijn casting geeft een extra laagje aan dit verhaal. Een verhaal over de struikelpartij die leven heet en over de helpende hand die iedereen soms nodig heeft om weer overeind te krabbelen.

✭✭✭