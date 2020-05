Nieuwe Jan Siebelink: Afscheidstoer in doodsangst

Jan Siebelink Ⓒ Foto Aldo Allessie

Hugo Tempelman, de ik-persoon in Jan Siebelinks nieuwste roman, is weduwnaar. Vijf jaar geleden heeft hij zijn vrouw Ankie verloren. Vorige week heeft hij zijn hond Diderot moeten laten inslapen. Nu staat hij zelf in het ziekenhuis. Met een brief van de uroloog in zijn hand. Het schrijven van zijn arts opent hij niet. Hij denkt de inhoud toch al te kennen. De brief luidt ongetwijfeld zijn einde in. Hij is vast en zeker ongeneeslijk ziek.