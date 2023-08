Duizenden aanmeldingen voor nieuw seizoen De Verraders

In gesprek met het ANP blikt de presentator vooruit op de opnames die in september plaatsvinden in Frankrijk. Uit meer dan 2000 aanmeldingen is inmiddels een aantal deelnemers geselecteerd die volgens Beckand ’wel een setje bij elkaar’ zijn.

De groep is een divers gezelschap met uiteenlopende specialisaties, zo vertelt Tijl. „Bijvoorbeeld mensen die bij de recherche hebben gezeten, undercover zijn geweest of gespecialiseerd zijn in het lezen van kleuren. Je kunt het zo gek niet bedenken. Er zijn in ieder geval een hoop mensen wier vak het is om anderen te lezen, dat geeft een nieuwe dimensie aan het programma.”

Fans

Het RTL-gezicht meent dat het format met fans spelen voordelen heeft ten opzichte van de vorige series waarin uitsluitend prominenten achter de zilverschat aan gingen. „De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er dan altijd wel een paar bij zitten die zeggen: ik heb het nog nooit gezien, maar ik ben gevraagd, dus lachen en we zien wel. Maar nú gaan we het spel spelen met mensen die het programma al vanaf dag 1 volgen, fan zijn en het door en door kennen. Dat maakt het bijzonder.”