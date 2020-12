Paul van Vliet moest wéér afscheid nemen van Liselore…

Liselore Gerritsen was niet alleen een begenadigd chansonnière, maar schreef ook prachtige gedichten. Afgelopen week overleed zij op 83-jarige leeftijd. Ⓒ ANP/HH

Samen met zijn echtgenote LIDEWIJ heeft PAUL VAN VLIET, nu voor altijd, afscheid genomen van zijn ex-vrouw LISELORE GERRITSEN. Zij overleed deze week op 83-jarige leeftijd. Vijftien jaar lang was de cabaretier in de ’wilde’ jaren zestig en zeventig met haar getrouwd geweest. Het huwelijk liep op de klippen nadat RUUD JACOBS, Pauls beste vriend, haar hart had veroverd en zij voor hem koos. Even was er een verwijdering tussen het voormalige ’droompaar’, maar tot het laatst koesterden zij toch een hechte band…