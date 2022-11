Pete Davidson en Emily Ratajkowski voor het eerst samen in openbaar

Op foto's die het team deelde op sociale media is te zien dat de twee lachen en tijdens de wedstrijd genieten van een biertje. Ze werden niet knuffelend of zoenend gefotografeerd.

Eerder deze maand werden Davidson (29) en Ratajkowski (31) hand in hand gespot in Brooklyn.

Davidson zag in augustus na negen maanden zijn relatie met Kim Kardashian stranden. Eerder was hij samen met onder anderen Ariana Grande en Kate Beckinsale. Ratajkowski maakte in juli bekend dat haar huwelijk met acteur Sebastian Bear-McClard voorbij was. Ze hebben samen een 1-jarige zoon.