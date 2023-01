James May noemt Meghan-column Clarkson ’een beetje te griezelig’

In het stuk schreef Clarkson dat hij Meghan met elke vezel in zijn lijf haat en dat ze naakt door de straten zou moeten lopen terwijl ze wordt bekogeld met uitwerpselen. De tv-maker schreef ook dat alle mensen van zijn leeftijd zo over haar zouden denken.

„Ik zou graag officieel willen zeggen dat ik niet zo denk, en ik ben maar een paar jaar jonger dan hij”, aldus May in een interview met Today op BBC Radio 4. „Het klinkt allemaal een beetje te griezelig. Maar ik ben ook een voorstander van het vrije woord en haters hun zegje laten doen zodat we zien hoe ze denken.”

Clarkson ging na de kritiek die hij op zijn column kreeg openlijk door het stof en bood Harry en Meghan zijn excuses aan. Ook die excuses vielen echter verkeerd, omdat die enkel aan Harry gericht waren.

James May en Jeremy Clarkson maken samen het programma The Grand Tour, een opvolger van hun grote successhow Top Gear. Op de vraag of hij denkt dat The Grand Tour bedreigd wordt door de uitspraken van Clarkson zei May van niet.