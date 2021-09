Dierenverzorger uit Netflix-hit Tiger King dood gevonden

Cowie zou zijn aangetroffen in de slaapkamer van een woning. Onduidelijk is of deze woning van Cowie was of van iemand anders. Vooralsnog zou niets wijzen op een misdrijf; bij het lichaam zijn geen verdachte zaken aangetroffen. Of er drugs in het spel zijn geweest, is nog niet bekend. De resultaten van een toxicologisch onderzoek moeten nog verschijnen. Er zouden in ieder geval geen drugs bij het lichaam van Cowie zijn aangetroffen.

Kijkers van Netflix-hit Tiger King kennen Cowie als een van de dierenverzorgers van G.W. Zoo, de inmiddels wereldberoemde Amerikaanse dierentuin van de excentrieke Joe Exotic. Als hoofdbewaker van de grote katachtigen dook Cowie geregeld op in de documentairereeks. Later was Cowie ook een van de mensen die in de rechtbank een getuigenis over dierenmishandeling aflegde tegen Exotic. Laatstgenoemde zit momenteel een gevangenisstraf van 22 jaar uit, onder meer voor dierenmishandeling en huurmoord.