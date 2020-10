Prins Abdul Mateen: ’Abdul Azim bezweek aan meervoudig orgaanfalen’

Hij dankte voor de steun die hij en zijn familie mochten ontvangen. „We hebben allemaal een gebroken hart, maar we zijn oké. We missen hem enorm”, schrijft Mateen.

In zijn boodschap ging hij ook in op de ziekte van Abdul Azim, de tweede zoon van sultan Hassanal Bolkiah en de oudste zoon van diens tweede echtgenote. Eerder dit jaar werd bij Azim vasculitis vastgesteld, een auto-immuunziekte waarbij de bloedvaten door het eigen immuunsysteem worden aangevallen. Hierdoor raken de bloedvaten ontstoken en beschadigd.

„Tegelijkertijd had hij ook te maken met een bipolaire stoornis die de strijd moeilijker maakte”, aldus Mateen. „Uiteindelijk bezweek mijn broer aan meervoudig orgaanfalen veroorzaakt door aanhoudende infecties als gevolg van de auto-immuunziekte. We wilden deze informatie delen omdat het is wat mijn broer zou hebben gewild.”

Abdul Mateen voegde eraan toe geweldige herinneringen te bewaren aan zijn jeugd met zijn negen jaar oudere broer. „Het was nooit saai met hem. Hij hield ervan ons altijd voor de gek te houden, grapjes te maken en hij nam het leven nooit te serieus. Hij leefde het leven ten volle. Ik heb elke dag van mijn hele jeugd met mijn broer doorgebracht - hij heeft me zoveel geleerd en me gemaakt tot wie ik nu ben, en daarvoor ben ik eeuwig dankbaar.”