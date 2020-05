Ali B hoopt op snelle terugkeer Marco Borsato

„Als je wint heb je vrienden, maar als je verliest heb je echte vrienden... Hoop je snel weer actief te zien big bro”, schrijft Ali bij een oude foto.

Marco verdween in januari uit de schijnwerpers vanwege zijn burn-out. Een maand later werd duidelijk dat zijn huwelijk met Leontine na meer dan twintig jaar is gestrand.

Bekijk ook: Marco vorig jaar al in crisis met Leontine

De zanger gaf vorig jaar toe dat hij zijn vrouw jaren geleden had bedrogen met pianiste Iris Hond. Sinds de aankondiging van de scheiding doen geruchten de ronde over meer affaires.