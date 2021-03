Kim Kardashian open over eigen ’trauma’ na kijken Britney-docu

Toen Kim zwanger was van haar oudste kind North, kampte ze met zwangerschapsvergiftiging waardoor ze opzwol en veel aankwam. Veel tijdschriften pakten destijds groots uit met wrede verhalen over haar gewichtstoename. Naar eigen zeggen huilde Kim elke avond om de berichtgeving.

„Destijds voelde ik me zo onzeker als ik naar alle foto’s van mezelf online of in tijdschriften keek”, schrijft Kim in haar Instagram Stories bij een aantal covers van destijds. „Ik vroeg me af of ik ooit nog mijn normale lichaam zou terugkrijgen. Ik werd wekelijks te schande gemaakt op de covers van de bladen. Ik voelde me zo onzeker dat ik daarna maanden lang het huis niet uit durfde. Het brak me echt op.”

Kim moedigt iedereen aan om begrip en medeleven voor anderen te tonen in plaats van iemand zwartmaken of te pesten. „Je weet gewoon nooit helemaal wat iemand achter de schermen doormaakt en ik heb door mijn eigen ervaringen geleerd dat het altijd beter is om vriendelijk te blijven.”

Ook voor Britney kan de media-aandacht ’traumatiserend’ zijn geweest, denkt Kim. „Hoe openbaar iemands leven ook mag lijken, niemand verdient het om met zoveel wreedheid behandeld te worden voor amusement.”