Leonardo DiCaprio en Apple slaan handen ineen

De eerste twee producties zijn gelijk al aangekondigd. Zo verschijnt de film Killers of the Flower Moon van Martin Scorsese, met DiCaprio in de hoofdrol, bij Apple+. Ook de thrillerserie Shining Girls, waarvan de acteur uitvoerend producent is, wordt uitgebracht bij de streamingdienst.

DiCaprio is de zoveelste grote naam die voor Apple aan de slag gaat. Zo tekenden eerder onder anderen Oprah Winfrey, Julia Louis-Dreyfus, Justin Lin en Idris Elba een contract.

Vorige maand werd ook een samenwerking aangekondigd met de Maurice Sendak Foundation. De organisatie gaat exclusief voor de streamingdienst producties maken gebaseerd op de boeken en illustraties van Sendak, zoals Where The Wild Things Are (Max en de maximonsters).