Relatie Glennis Grace na drie jaar voorbij

In een videoboodschap die ze deelt op haar sociale mediakanalen spreekt een zichtbaar emotinele Glennis haar volgers toe: „Lieve allemaal, normaal gesproken ben ik niet zo van het naar buiten brengen van mijn privédingen. Maar aangezien ik een publiek persoon ben en ik het volgende wat ik jullie ga mededelen het beste vanuit mijzelf kan vertellen, zonder dat het een lang verhaal wordt, leek mij dit het beste.”

Sinds twee maanden zijn de 43-jarige zangeres en de zestien jaar jongere Lévy niet meer bij elkaar. „Ik heb heel erg de tijd moeten nemen om het naar buiten te brengen. En ik ben steeds bezig geweest met een statement dat normaal gesproken iedereen in mijn positie zou doen. Maar dat vond ik voor wat wij met z’n tweetjes hebben meegemaakt, qua onze relatie, te onpersoonlijk. Dus bij deze: wij zijn helaas uit elkaar. En dat doet mij heel erg veel pijn. En hem ook. Maar voor nu is dit het beste.”

Roddel

Glennis zegt dat ze zich in het begin zo rot voelde, dat ze steeds minder atief werd op sociale media. „En dan krijg je natuurlijk ook vragen. Dat is ook de reden dat ik het naar buiten wil brengen, gewoon via mijn eigen kanalen, zonder dat het een roddel wordt. Want dat wil ik niet. Niet voor Lév, niet voor mezelf en niet voor de mensen om mij heen.”

Ze vervolgt: „Het is zoals het is. Ik zeg altijd: niemand weet wat de toekomst gaat brengen. Voor mij is het nu in ieder geval ’heel erg loslaten’. Want ik ben nog steeds heel erg gek van hem, en hij ook van mij. Er zijn geen rare dingen gebeurd. En als dat wel was gebeurd, dan had ik daar geen aandacht aan geschonken. (...) Ik wil iedereen laten weten dat wat ik voor hem voelde heel erg oprecht was. En dat is nog steeds oprecht, want ik hou nog steeds heel erg van hem. Maar op dit moment geldt het gezegde: houden van is loslaten.”

Vrienden

Glennis heeft naar eigen zeggen twee maanden de tijd genomen om erachter te komen of ze Lévy moest loslaten. „En dat is ook wat ik ga doen. Met heel veel pijn in mijn hart. (...) Voor nu gaan we in ieder geval als vrienden uit elkaar en... wie wat er gebeurt. Maar voor nu heb ik heel veel rust nodig en alle begrip daarvoor, hoop ik. Van jullie. Thanks.”