Valerio Zeno heeft de smaak van presenteren weer te pakken

„Het was één groot feest”, blikte Zeno terug op de opnames van het realityprogramma Echte Meisjes In De Jungle, dat binnenkort te zien is op Videoland. „Dit is natuurlijk het mooiste wat er is. Ik zat daar in Laos met een cameracrew die geweldig is en al die meiden. Dan denk je dit is het leukste wat ik maar kan bedenken, en hoe kan dit überhaupt werk zijn?”

De presentator vervolgde: „Als het goed is staat er nu een nummer in beeld: heeft u een klus voor me?”

Zeno maakte tot een paar jaar geleden verschillende programma’s voor BnnVara, zoals Je zal het maar hebben en Proefkonijnen. In 2018 Valerio verliet de presentator BnnVara omdat ’de wegen van de omroep en de presentator de laatste jaren uit elkaar zijn gegroeid’, zo stond in een statement.