Micha Wertheim: Kritiek van Youp is kwaadwillend en dom

Ook cabaretier Micha Wertheim haalt donderdag in de coronapodcast van Gijs Groenteman hard uit naar Van ’t Hek. „Meneer Van ’t Hek heeft een enorm fortuin gemaakt in theaters die stuk voor stuk gesubsidieerd zijn”, legt Wertheim uit. „Ook de uitzendingen van zijn shows op televisie worden voor een heel groot deel met subsidie betaald, en dat geld heeft Youp echt niet nodig. Die heeft geen enkel recht van spreken om zo tekeer te gaan tegen subsidies.”

De cabaretier verdedigde zich eerder tegen de kritiek door te zeggen dat hij alleen maar kritiek had op de toon van het debat over de noodlijdende sector. „Dat kan heel goed, je mag overal grappen over maken”, vervolgt Wertheim. „Maar het is een domme, gevaarlijke, kwaadwillende grap van iemand die zichzelf wijs maakt dat hij alles aan zichzelf te danken heeft en vergeet dat hij veel te danken heeft aan diezelfde subsidiepot.”

Wertheim was te gast in de podcast om te praten over zijn show Voor Alle Duidelijkheid die zondag 31 mei worden uitgezonden op NPO3. In Voor Alle Duidelijkheid stelt Wertheim zichzelf en zijn publiek de vraag hoe verder te leven en te overleven bij een somber toekomstperspectief. De voorstelling kreeg overal lovende kritieken en veel sterren en ballen.