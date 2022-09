Ook Spitzenberger, Schijf en Bokma in film over leven Marco Kroon

Spitzenberger zal in de film te zien zijn als Geert-Jan Knoops, de advocaat die Kroon bijstond in verschillende rechtszaken. Angela Schijf speelt de rol van een fictieve officier van justitie en Bokma kruipt in de huid van generaal Peter van Uhm. Eerder werd bekend dat Torenstra te zien is als majoor Marco Kroon en dat Sallie Harmsen zijn partner Mirjam zal spelen.

De Vuurlinie is geïnspireerd op het verhaal van Marco Kroon, de Nederlandse majoor die in 2009 werd onderscheiden met de militaire Willems-Orde, de hoogste onderscheiding die Nederland kent. De film vertelt behalve over zijn werk in Afghanistan, ook over de trauma's waar de militair in de jaren daarna mee kampte en de rechtszaken waar hij mee te maken kreeg, onder meer vanwege wapenbezit.

Dutch FilmWorks brengt de film september 2023 uit in de bioscoop.