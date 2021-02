Zus Britney Spears roept op: ’Leer van het verleden!’

„Iedereen die je ontmoet, is bezig met een strijd waar je niets van af weet. Wees aardig. Altijd”, deelt Jamie Lynn op Instagram. „Lieve media, stop met het herhalen van fouten uit het verleden. Kijk waar dat ons heeft gebracht. Pak het beter aan.” Ze lijkt hiermee te verwijzen naar de nieuwe documentaire over haar zus, waarin onder meer te zien is hoe Amerikaanse media omgingen met Britney tijdens haar hoogtijdagen.

Niet alleen Britney is daardoor weer onderwerp van gesprek, ook Ivo Niehe staat weer in het middelpunt van de aandacht. In de docu is een oud fragment van de TV Show te zien, waarin Niehe de destijds 17-jarige zangeres vraagt naar haar borsten. Hoewel hij zelf stelt dat hij Spears juist de kans wilde geven een eerlijke reactie te geven op alle berichten op een mogelijke borstvergroting en zij daar ’dankbaar en uitgebreid’ gebruik van maakte, lijkt ook die vork inmiddels anders in de steel te zitten.

Bekijk ook: Ivo Niehe verdedigt borstenvraag aan Britney Spears

William Rutten, die de bewuste dag aanwezig was voor een fotoshoot met de popster, en Florent Luyckx, destijds verantwoordelijk voor de promotie marketing van Spears, kijken heel anders op het interview terug. Zij herinneren zich juist dat Britney en haar team erg schrokken van de ongepaste vraag van Niehe.

Eigen docu

Inmiddels zou Britney zelf ook werken aan een documentaire om haar kant van het verhaal te vertellen. Volgens een bron van de New York Post was het voor Britney erg emotioneel om de film vorige week te zien. „Er zaten stukken in de film die voor haar te moeilijk en emotioneel waren om te kijken - zoals de scènes over de heftigste periodes uit haar leven, het mediacircus en de enorme aandacht voor haar als jonge moeder. Maar ze heeft voor het eerst in jaren het gevoel dat mensen aan haar kant staan en dat het beter gaat worden.”

Britney zou juist door de documentaire gemotiveerd zijn om een eigen film te maken over haar leven en carrière. Ze zou daarvoor de hulp hebben ingeschakeld van een vrouwelijke filmmaker.