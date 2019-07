Martine Sandifort wilde best Dr. Corrie in buitenland doen

Het format van Dokter Corrie is aan het buitenland verkocht; in België, Canada en Australië werden nieuwe eigen versies gemaakt van het programma waarin een eigenzinnige, openhartige vrouwelijke arts kinderen op onconventionele wijze seksuele voorlichting geeft. In België speelt actrice Eva van der Gucht de Vlaamse variant, Dokter Bea.

„Ik moest toch een beetje slikken”, bekende Sandifort in Volgspot. „Dat had niets met Eva te maken, ze deed het heel leuk. Maar je stopt er toch zoveel van jezelf in. Ik dacht: kan ik daar ook niet iets mee in het buitenland? Het voelde heel wonderlijk. Alsof je opeens aan Henk vraagt: hé, Bram is helaas verhinderd, wil jij maar even invallen en Henk & Freek doen? Het wordt dan toch iets heel anders.”

De producenten van de Belgische remake wilden ook een „iets kuisere versie hebben”, zoals Sandifort het omschrijft. „Dus ze zochten vast een andere actrice die niet zo hysterisch doet. En daar zijn er natuurlijk heel veel van in België.” In Nederland zijn recent nieuwe afleveringen van Dokter Corrie gemaakt. Deze zijn binnenkort online te zien bij de NTR.