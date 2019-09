Uitspraak in hoger beroep tegen Martin Garrix uitgesteld

De dj stapte in 2017 naar de rechter omdat hij het gevoel had dat hij door de twee bedrijven werd misleid bij het tekenen van zijn eerste platencontract. Hij werd naar eigen zeggen op 16-jarige leeftijd, zonder ervaring in de muziekbranche, gedwongen om zijn muziekrechten over te dragen. Ook was Eelko van Kooten destijds directeur van beide bedrijven en daardoor was er volgens Martijn Garritsen, zoals Garrix echt heet, sprake van belangenverstrengeling. De rechter gaf de 23-jarige dj gelijk en alle contracten tussen de drie partijen werden ontbonden. Ook kreeg hij de rechten op zijn eigen geproduceerde nummers in handen.

Spinnin’ Records en MAS gingen daarop in hoger beroep. Zij stelden dat er ten onrechte een beeld is geschetst dat de artiest ’te grazen’ is genomen.