Jules Deelder (75) overleden

Op 24 november werd de 75e verjaardag van dichter en performer Jules Deelder nog stevig gevierd in zijn geliefde geboorteplaats Rotterdam. De immer in het zwart en meestal met een vervaarlijke vlinderbril getooide Sparta- en jazzfan kwam in de havenstad ter wereld als kind van een handelaar in vleeswaren, om precies te zijn in de wijk Overschie.

In 2014 mocht Jules Deelder voor zijn 70e verjaardag één dag de échte burgemeester van Rotterdam zijn. Hij hield een indrukwekkende toespraak:

De auteur en voordrachtskunstenaar met het markante mini-sikje werd ook wel ’De nachtburgemeester van Rotterdam’ genoemd. Hij was elf toen hij zijn eerste gedicht schreef: ’Hoort, men werpt een atoombom’. Later vertelde hij dat ze op dat moment thuis nog wel dachten dat het wel over zou gaan met die poëtische aspiraties. Maar die kans was definitief verkeken toen Simon Vinkenoog hem in 1966 uitnodigde voor een poëziemanifestatie in Carré in Amsterdam.

Drugs

Deelder maakte er geen geheim van een drugsverslaving te hebben. Naar eigen zeggen voelde hij zich door de drugs jong. „Ja, ik denk dat het nooit stopt. Kijk, mijn lichaam is er na vijftig jaar gebruiken wel zo’n beetje aan gewend, hè? Als ik er ineens mee kap, schrikken ze zich rot daarbinnen. Ik denk dat ik dan binnen een week dood ben. En dat moeten we niet hebben natuurlijk”, zei hij in 2016 tegen Nieuwe Revu.

"Leven zonder speed is het leven niet"

Een bekende oneliner van Jules is: 'Leven zonder speed is het leven niet'. "Weet je, ik kan wel zonder, maar ik wil het niet. Ik vind alles gewoon net iets leuker met drugs. Kijk, ik ga het mensen niet aanraden ofzo, ik maak er geen reclame voor. Ik spreek voor mezelf, het geldt voor mij persoonlijk, dat het mij goed bevalt om wat te gebruiken. Ik kan er tegen en laat het niet uit de hand lopen. Ik kan remmen als ik moet. Als ik wil."

Proza

Deelder schreef en declameerde niet alleen poëzie, maar bracht ook proza uit. Vooral zijn biografie over de legendarische Rotterdamse bokser Bep van Klaveren ’The Dutch Windmill’ viel op.

Op 12 december was hij nog aanwezig bij een bijeenkomst van alle medewerkers en schrijvers van De Bezige Bij. Deelder is ook te zien op een door de uitgeverij op Twitter gedeelde foto.

De familie Deelder staat stil bij zijn overlijden met een gedicht uit zijn boek De Zwarte Jager.

Zijn gaan is

een komen

Zijn komen

een gaan

Hij houdt niet

van zitten

Hij blijft

liever staan

Zichzelf

en de wereld

een raadsel

(Uit: De Zwarte Jager - J.A. Deelder, 1973)