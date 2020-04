Henk Wijngaard steunt truckers met Vlam in de pijp 2020

Wijngaards nieuwe versie van het nummer is volgens zijn producer Adri-Jan Hoes per toeval tot stand gekomen. „We hebben het heel spontaan gedaan naar aanleiding van een radioactie”, vertelt hij aan De Telegraaf.

De producer doelt daarmee op het initiatief van NPO Radio 2-dj Bart Arens die artiesten uitdaagt om in 2,5 uur een liedje te schrijven voor groepen mensen die dat ten tijde van de coronacrisis verdienen. „Henk besloot de truckers te ondersteunen met zijn zelfgeschreven nieuwe tekst van Met de vlam in de pijp.”

Boegbeeld

Het is niet het eerste nummer van Wijngaard dat zich richt op de logistieke sector. In 2019 bracht hij het nummer Tranen op het stuur uit. Ook verzorgde Wijngaard vorig jaar een muzikaal optreden op het Malieveld in Den Haag tijdens de boerenprotesten. Met een veld vol bouwvoertuigen wilden betogers laten zien welk materieel er volgens hen allemaal stil komt te staan door de milieuregels van de regering.

Met Wijngaards inzet voor logistiek Nederland is hij volgens de producer „eigenlijk het boegbeeld van deze sector geworden.”

Ondanks de coronacrisis zit Wijngaard niet stil. Onlangs heeft hij de ballade Ik wil jou uitgebracht. Een hoop ontwikkelingen op muzikaal gebied dus, en daarmee is Wijngaard volgens Hoes „met zijn tweede muzikale jeugd bezig.”