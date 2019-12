Hoe talloze liefdes van de sterren UITEENSPATTEN in 2019

Wesley en Yolanthe in 2018 Ⓒ Hollandse Hoogte

Stonden de sterren niet goed voor de romantiek dit jaar? In elk geval voor bekende Nederlanders was 2019 op liefdesgebied een dramatisch jaar. Er gingen meer liefdeskoppels uit elkaar, dan er maanden in een jaarkalender passen, of dat nu tijdelijk of permanent was. En nota bene op de valreep van 2019 maakten vandaag Kasper van Kooten en zijn Lisa bekend uit elkaar te gaan en kondigen zangeres Brigitte Nijman en haar echtgenoot Robert Veuge hun scheiding aan. Daarom kan een overzicht van alle spraakmakende scheidingen en bizarre break-ups van 2019 op de laatste dag van dit jaar niet ontbreken.