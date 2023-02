Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie ’Surreal Science’ Privécollectie Joris Loudon in Teylers Museum

— Wat: Surreal Science — Waar: Teylers Museum — Wanneer: t/m 3 september

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Bloemen van papier maché trekken de aandacht. Ⓒ Foto Stephanie Driessen

Het Haarlemse Teylers Museum is al jaren het favoriete museum van Joris Loudon, die in zijn woonplaats Londen beter bekend is als George Loudon. De oud-bankier houdt van de bijzondere collectie, waarin kunst en wetenschap een welhaast natuurlijke symbiose aangaan. Kers op de taart voor hem is dan ook dat zijn privécollectie, bestaande uit allerhande curieuze medische modellen en wetenschappelijke studieobjecten nu in Teylers mag pronken.