Kinderen verbannen Mark Wahlberg van sportpark: ’Ik moet kijken vanuit de auto’

„Het feit dat ik in de spotlights sta, heeft veel voordelen, maar ook veel nadelen”, zegt de vijftigjarige Wahlberg, die vader is van Ella (17), Michael (15), Brendan (12) en Grace (11). „Mijn kinderen willen graag hun eigen identiteit hebben. Daarom mag ik de auto niet verlaten als ze Americanfootballtraining of een wedstrijd hebben. Ik moet kijken vanuit de auto.”

De acteur vatte dat aanvankelijk persoonlijk op. „Omdat ik erbij wil zijn om ze te supporten, maar ik steun ze door ervoor te zorgen dat ze zich op hun gemak voelen bij wat ze doen en ze hun eigen identiteit laat hebben. Het is wel erg moeilijk.”