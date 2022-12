Premium Het beste van De Telegraaf

’Hoge Noot’ Recensie: Muzikale voorstelling Maartje & Kine is een klinkend feest

Door Esther Kleuver

Maartje (r.) en Kine zijn uitermate goed op elkaar ingespeeld. Ⓒ Jaap Reedijk

’Music was my first love. And it will be my last.’ Een toepasselijker nummer dan dat van John Miles hadden Maartje & Kine niet kunnen spelen bij aanvang van hun voorstelling Hoge noot. Met Maartje de Boer achter de piano en Kine Handlykken op de viool is de toon meteen gezet.